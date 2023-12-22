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Кабмин утвердил порядок QR-кодирования мемориалов Великой Отечественной войны

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Порядок нанесения QR-кодов на мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, утвердило правительство России. Постановление кабмина подготовлено в развитие закона, подписанного ранее главой государства Владимиром Путиным.
Кабмин утвердил порядок QR-кодирования мемориалов Великой Отечественной войны
  • РИА Новости
  • © Николай Чикичу

Как сообщает ТАСС, воинские захоронения, а также памятники героям Великой Отечественной войны будут оснащать табличками, содержащими историческую справку и QR-коды. С их помощью можно будет удобно получать информацию о событиях тех дней.

Оснащением мемориалов такими табличками будут заниматься исполнительные органы и органы местного самоуправления, в ведении которых они находятся.

Ранее сообщалось о памятнике воинам-интернационалистам, который установили в Воткинском районе Удмуртии.

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