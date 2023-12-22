RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Юшков высказался о решении Анголы выйти из ОПЕК

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что вслед за Анголой из ОПЕК могут выйти Нигерия и Конго.

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что не так давно Нигерия и Конго выразили несогласие с новыми квотами по добыче нефти, в связи с чем последний саммит ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на несколько дней.

«Если ОПЕК развалится, то пострадают все экспортёры, в том числе и сама Ангола», — считает Юшков.

Как отметил эксперт, власти Анголы понимают все риски, но полагают, что их пример не запустит цепную реакцию, так как желание удержать цены заставит остальных участников ОПЕК придерживаться согласованных льгот.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о выходе Анголы из ОПЕК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить