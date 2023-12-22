Аналитик Юшков высказался о решении Анголы выйти из ОПЕК

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что вслед за Анголой из ОПЕК могут выйти Нигерия и Конго.

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что не так давно Нигерия и Конго выразили несогласие с новыми квотами по добыче нефти, в связи с чем последний саммит ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на несколько дней.

«Если ОПЕК развалится, то пострадают все экспортёры, в том числе и сама Ангола», — считает Юшков.

Как отметил эксперт, власти Анголы понимают все риски, но полагают, что их пример не запустит цепную реакцию, так как желание удержать цены заставит остальных участников ОПЕК придерживаться согласованных льгот.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о выходе Анголы из ОПЕК.