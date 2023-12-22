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СК в Брянске проведёт проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину

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Следователи организовали проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину в Брянске.
СК в Брянске проведёт проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«По факту падения наледи с кровли многоквартирного дома № 6 на проспекте Ленина в Советском районе города Брянска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге умер 46-летний мужчина, после того как поскользнулся возле дома на проспекте Юрия Гагарина.

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