СК в Брянске проведёт проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину

Следователи организовали проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину в Брянске.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«По факту падения наледи с кровли многоквартирного дома № 6 на проспекте Ленина в Советском районе города Брянска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

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