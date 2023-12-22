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В Челябинске проверяют сообщения о падении глыбы льда на ребёнка

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В Челябинске прокуратура Ленинского района начала проверку по факту падения глыбы льда на коляску с младенцем.
В Челябинске проверяют сообщения о падении глыбы льда на ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © stsmhn

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 21 декабря возле дома на улице Энергетиков. С кровли дома на коляску упали фрагменты льда и снега.

«Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга умер после падения на льду.

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