В Челябинске проверяют сообщения о падении глыбы льда на ребёнка
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 21 декабря возле дома на улице Энергетиков. С кровли дома на коляску упали фрагменты льда и снега.
«Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома», — заявили в пресс-службе ведомства.
Также по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что житель Петербурга умер после падения на льду.