Ограничения на вылет самолётов из Домодедова сняты

Аэропорт Домодедово снял ограничения на вылет самолётов и возобновил работу в штатном режиме.

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«Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — цитирует сообщение ТАСС. Ранее стало известно, что в Домодедове ввели частичные ограничения на вылет самолётов.