Ограничения на вылет самолётов из Домодедова сняты
Аэропорт Домодедово снял ограничения на вылет самолётов и возобновил работу в штатном режиме.
- globallookpress.com
- © Victor Dmitriev
«Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что в Домодедове ввели частичные ограничения на вылет самолётов.
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