Гладков: ВСУ обстреляли из миномёта Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли из миномёта окраину города Шебекино.

По его словам, из-за взрывной волны были выбиты окна и посечён фасад в частном жилом доме. В результате обстрела никто не пострадал.

«На месте работает комиссия по оценке ущерба, производит необходимые замеры, чтобы в ближайшее время приступить к восстановительным работам», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее он заявил, что средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА в селе Двулучное в Валуйском городском округе региона.