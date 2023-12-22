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Гладков: ВСУ обстреляли из миномёта Шебекино в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли из миномёта окраину города Шебекино.
Гладков: ВСУ обстреляли из миномёта Шебекино в Белгородской области
  • РИА Новости

По его словам, из-за взрывной волны были выбиты окна и посечён фасад в частном жилом доме. В результате обстрела никто не пострадал.

«На месте работает комиссия по оценке ущерба, производит необходимые замеры, чтобы в ближайшее время приступить к восстановительным работам», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее он заявил, что средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА в селе Двулучное в Валуйском городском округе региона.

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