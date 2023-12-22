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Бочкарёв рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе строительства Троицкой линии Московского метрополитена.

«Продолжаем прокладывать одну из самых длинных в городе радиальных — Троицкую. Построить 11 из её 17 станций планируем к концу будущего года. Первый участок проходит от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки», где Троицкая линия соединится с Сокольнической», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, дальше запланировано ещё шесть станций до Троицка.

«Надеемся, что сможем построить к рубежу 2027—2028 годов», — уточнил Бочкарёв.

Как отметил чиновник, в 2022 году началась подготовка территории под Рублёво-Архангельскую линию.

«Один участок — от улицы Народного Ополчения — даже начали строить. Когда выкопали там котлован для станции БКЛ, перпендикулярно двинулись и в сторону будущей станции «Звенигородская», чтобы второй раз не заходить туда со щитами», — добавил Бочкарёв.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.

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