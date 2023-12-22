Бочкарёв: БКЛ разгрузила Кольцевую линию на 25%

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что Большая кольцевая линия метро связала все радиальные линии и дала пассажирам кардинально другой уровень комфорта при передвижении по городу.

«Она уже разгрузила действующую Кольцевую, по оценке транспортников, на 25%. Свободнее стало в поездах и на многих других ветках», — сказал Бочкарёв в беседе с «Российской газетой».

По его словам, проект оказался сложнейшим, к проектированию были подключены архбюро по всей стране.

«В пиковые моменты тоннели Москвы прокладывали 33 проходческих щита. А потом ещё началась пандемия коронавируса. Дальше — больше. Были введены санкции, и 200 тыс. единиц оборудования, которые уже были заказаны за рубежом, предстояло найти в других местах, а станции перепроектировать под другую технику», — отметил Бочкарёв.

Он добавил, что старались строить не запредельно дорого, но так, чтобы станции имели интересный дизайн, и очень помогли в этом архитектурные конкурсы.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.