Московский производитель сенсорных устройств кратно увеличил выпуск продукции
Об этом информирует НСН.
«Оборудование московского предприятия BM GROUP «Фабрика инноваций» внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга России, что позволяет ему участвовать в государственных и муниципальных тендерах», — отметил министр, подчеркнув, что за счёт этого производитель может значительно расширить каналы поставок, что стимулирует его развитие.
Так, по итогам года компания нарастила выручку в 2,5 раза — до 2 млрд рублей.
В месяц завод выпускает 800 единиц продукции, среди них мультимедийные доски, экраны и другие устройства, которые используют в образовательных учреждениях, офисах и магазинах.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.