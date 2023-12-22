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Московский производитель сенсорных устройств кратно увеличил выпуск продукции

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Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что столичный производитель интерактивного сенсорного оборудования в течение этого года в четыре раза нарастил выпуск продукции, общее число устройств превысило 10 тыс. единиц.

Об этом информирует НСН.

«Оборудование московского предприятия BM GROUP «Фабрика инноваций» внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга России, что позволяет ему участвовать в государственных и муниципальных тендерах», — отметил министр, подчеркнув, что за счёт этого производитель может значительно расширить каналы поставок, что стимулирует его развитие.

Так, по итогам года компания нарастила выручку в 2,5 раза — до 2 млрд рублей.

В месяц завод выпускает 800 единиц продукции, среди них мультимедийные доски, экраны и другие устройства, которые используют в образовательных учреждениях, офисах и магазинах.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.

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