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Специалист Гершензон дала советы по экспресс-уборке помещения

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Эксперт по клинингу, основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон дала рекомендации по экспресс-уборке помещения перед приходом гостей.

«Стоит начать с понимания, что гости — не ревизорро в белых перчатках с лупой. Они не увидят микроскопические скопления пыли и едва различимые маленькие пятна», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, стоит сосредоточиться на действительно видимых местах и основное внимание уделять тем зонам квартиры, которые с большей вероятностью увидят гости.

Чтобы ускорить уборку, Гершензон посоветовала использовать тряпки из микрофибры с высоким ворсом.

«Именно длинные ворсинки лучше других захватывают и удерживают пыль — с помощью таких салфеток вам удастся быстрее и эффективнее собрать её с поверхностей», — сказала эксперт.

Также она обратила внимание на то, что значительную часть времени при наведении чистоты сэкономит одно универсальное моющее средство.

«Достаточно выбрать моющий концентрат с хорошими поверхностно-активными веществами (в экологичных составах концентрация аПАВ и нПАВ не превышает 5%) и развести его с водой согласно инструкции. Образовавшейся пеной можно за один подход покрыть поверхности, которые допустимо мыть водой, и увидеть одинаково высокий результат на каждой из них», — заключила Гершензон.

Ранее Елена Гершензон дала рекомендации по чистке детских игрушек.

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