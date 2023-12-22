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Специалист в сфере недвижимости Кочетков: цены на новостройки снижаться не будут

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Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, как ужесточение условий по программам льготной ипотеки скажется на рынке новостроек в Москве и области в 2024 году. По его словам, год будет сложным, но снижения цен на первичном рынке ожидать не стоит.

В разговоре с Life.ru эксперт спрогнозировал смещение спроса с сегмента высокобюджетных и многокомнатных квартир в сторону бюджетных одно- и двухкомнатных.

Также, по его словам, интерес покупателей будет смещаться за пределы МКАД, что поспособствует росту рынка Подмосковья, где увеличение цен может составить до 5—10%.

Ужесточение условий по ипотеке, в отличие от рынка вторичного жилья, не приведёт к снижению цен на новостройки, поскольку в этом сегменте на конечную стоимость жилья влияет не только спрос, но и себестоимость строительства, отметил Кочетков.

По его словам, цены в Москве будут стагнировать или снижаться — до 5—7% в сегменте трёх- и четырёхкомнатных квартир, а бюджетное предложение начнёт активно сокращаться.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.

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