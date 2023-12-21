Урбанист Якубович оценил решение обязательной сертификации электросамокатов

Социальный эксперт, урбанист Яков Якубович прокомментировал решение включить электродвигатели и электросамокаты в перечень продукции для обязательной сертификации.

«Средства индивидуальной мобильности относятся к технически сложным электрическим средствам, и их регулирование вполне обоснованно. Особенно с учётом того, что производители часто на электромоторах с повышенной мощностью пишут совершенно не соответствующие действительности параметры», — приводятся его слова в Telegram-канале «Куда катимся».

По его мнению, регулирование позволит предотвратить такие случаи и соблюсти те требования, которые касаются ограничения мощности и скорости самокатов и прочих СИМ.

Ранее сообщалось, что на заседании госкомиссии по антиконтрафакту был рассмотрен вопрос, касающийся регулирования оборота электросамокатов и электродвигателей.

Как указывается на сайте правительства, «участники заседания приняли решение о включении электросамокатов и электродвигателей общего назначения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации».