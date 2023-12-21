Двух военных на Камчатке отправили в колонию-поселение за отказ от участия в СВО

Двоих военнослужащих, отказавшихся отправляться с Камчатки в зону проведения СВО, приговорили к колонии-поселению.

Об этом сообщила пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда.

«М., который летом не пожелал отправляться в зону СВО, осуждён на 2,5 года лишения свободы, а сделавший то же самое осенью Б. — на два года и четыре месяца. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии-поселении», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее суд в Хабаровском крае отправил на 9,5 года в колонию строгого режима жителя региона за госизмену.