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В наземном транспорте Москвы выявили 5000 безбилетников с начала года

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В наземном общественном транспорте Москвы в течение 2023 года провели 23 усиленных рейда, в ходе которых контролёры выявили порядка 5000 безбилетников.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Больше всего нарушителей зафиксировали в САО Москвы — 1600 человек и в ВАО — 1096. Также в НАО выявили 819 безбилетников, в ЮЗАО — 581, в ЮАО — 429, в ЮВАО — 270. Наименьшее число нарушителей обнаружено в СЗАО — 130 человек.

Также в ведомстве москвичам напомнили, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 2000 рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

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