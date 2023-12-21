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В Челябинской области обсудят меры поддержки для семей с детьми

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В Челябинской области 21 декабря рассмотрят пакет законопроектов, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми, подготовленный по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно новым правилам, с 1 января до 11 тыс. рублей (75% регионального прожиточного минимума на детей, установленного в регионе) увеличат размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребёнка.

Изменения коснутся и многодетных семей. Если такая семья планирует получить выплату на внутридомовое газовое оборудование в рамках социальной догазификации, её доходы при предоставлении выплаты учитываться не будут.

Кроме того, с 1 января до 300 тыс. рублей планируют увеличить размер единовременной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области около 40 тыс. жителей с начала года смогли проактивно получить экстренную социальную помощь на общую сумму 311 млн рублей.

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