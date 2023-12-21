Павильон «Макет Москвы» посетили более 50 тысяч гостей с 1 ноября

Павильон «Макет Москвы», который с 1 ноября вновь открылся на ВДНХ после обновления, посетили почти 52 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, в их числе были гости из Китая, Монголии, Сирии, Ливана, Турции, Казахстана и Белоруссии.

Кроме того, этот павильон часто посещают студенты и школьники.

«За полтора месяца 4535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой», — приводятся в материале слова Лёвкина.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.