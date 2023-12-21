Зюганов: решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ примет пленум

КПРФ примет окончательное решение о выдвижении кандидата на выборы президента во время пленума партии, который пройдёт в пятницу, 22 декабря, сообщил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что на президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру Николая Харитонова.

«Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают, и Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Калашникова, и Коломейцева... Решение будет принимать в пятницу пленум», — сказал Зюганов.

19 декабря делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии её председателя Леонида Слуцкого.

18 декабря российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.