В двух больницах Петербурга открыли «Новогоднюю почту»
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В консультативно-диагностическом центре находятся отделения медицинской реабилитации и дневной стационар, где проходят лечение дети из Петербурга и Ленобласти.
«И мы уверены, что им захочется передать новогодний привет родным и близким — яркие красочные открытки, нарисованные такими же детьми», — сообщила заместитель главного врача Мария Гридина.
Как пообещал заведующий урологическим отделением больницы Святителя Луки Тимур Топузов, он будет писать открытки каллиграфическим почерком и традиционно неразборчивое письмо медиков помехой не станет.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 21—29 декабря на Дворцовой площади состоятся тематические дни в рамках акции «Новогодняя почта».