В двух больницах Петербурга открыли «Новогоднюю почту»

В Санкт-Петербурге «Новогодняя почта» открылась в клинической больнице Святителя Луки и Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В консультативно-диагностическом центре находятся отделения медицинской реабилитации и дневной стационар, где проходят лечение дети из Петербурга и Ленобласти.

«И мы уверены, что им захочется передать новогодний привет родным и близким — яркие красочные открытки, нарисованные такими же детьми», — сообщила заместитель главного врача Мария Гридина.

Как пообещал заведующий урологическим отделением больницы Святителя Луки Тимур Топузов, он будет писать открытки каллиграфическим почерком и традиционно неразборчивое письмо медиков помехой не станет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 21—29 декабря на Дворцовой площади состоятся тематические дни в рамках акции «Новогодняя почта».