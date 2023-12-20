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В двух больницах Петербурга открыли «Новогоднюю почту»

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В Санкт-Петербурге «Новогодняя почта» открылась в клинической больнице Святителя Луки и Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.
В двух больницах Петербурга открыли «Новогоднюю почту»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В консультативно-диагностическом центре находятся отделения медицинской реабилитации и дневной стационар, где проходят лечение дети из Петербурга и Ленобласти.

«И мы уверены, что им захочется передать новогодний привет родным и близким — яркие красочные открытки, нарисованные такими же детьми», — сообщила заместитель главного врача Мария Гридина.

Как пообещал заведующий урологическим отделением больницы Святителя Луки Тимур Топузов, он будет писать открытки каллиграфическим почерком и традиционно неразборчивое письмо медиков помехой не станет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 21—29 декабря на Дворцовой площади состоятся тематические дни в рамках акции «Новогодняя почта».

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