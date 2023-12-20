В ХМАО проводят проверку по факту смерти мужчины в лифте ТЦ

В городе Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа следователи начали проверку по факту смерти мужчины в лифте торгового центра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на следственное управление СК России по ХМАО.

«По предварительным данным, днём 19 декабря 2023 года в подсобном помещении торгового центра города Белоярского 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей. Во время нахождения в лифте мужчина был зажат его конструкциями», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как отметили в ведомстве, действиям лиц, ответственных за эксплуатацию лифта, будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Москве в жилом доме сорвался лифт с женщиной и ребёнком.