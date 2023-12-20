Глава района: дорога у леса, где высадили семью в Смоленской области, была свободной

В Смоленской области мать с тремя детьми поздно вечером высадили из автобуса на дороге возле леса, им пришлось идти до деревни около 7 км. Причиной этого водитель назвал якобы неочищенную дорогу.

Как сообщил в беседе с RT глава Дорогобужского района Константин Серенков, проезд по дороге был свободным. По его мнению, водитель хотел таким образом сэкономить топливо или время.

Договор с этим перевозчиком истекает 31 декабря, его не планируют продлевать, рассказал Серенков.

Прокуратура начала проверку в связи с произошедшей ситуацией.

При этом обслуживающий данный маршрут частный предприниматель не стал комментировать RT инцидент и предложил дождаться «выводов полиции».

Ранее сообщалось, что в Смоленской области отстранили от работы водителя автобуса, высадившего в лесу пассажиров, среди которых было трое детей.