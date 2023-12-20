Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке

Прокуратура Владивостока начала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

«Вечером 20 декабря 2023 года произошло возгорание автобуса марки «ЛиАЗ», находящегося на балансе МУПВ «ВПОПАТ №1» и задействованного в перевозке пассажиров регулярным муниципальным маршрутом №15», — написало ведомство.

Сообщается, что водитель самостоятельно ликвидировал пожар в районе дома №50 на улице Некрасовской. Кроме него, на тот момент в салоне никого не находилось.

Прокуратура даст оценку исполнению закона при организации перевозок, а также полноте технического осмотра транспорта.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с иностранными гражданами загорелся ночью под Калининградом.