Хуснуллин: завершён ремонт сухопутного маршрута в Крым вдоль Азовского побережья

В этом году в Херсонской и Запорожской областях под контролем ГК «Автодор» отремонтировано около 200 км автотрассы, пролегающей вдоль Азовского побережья, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Ещё 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что параллельно специалисты ГК «Автодор» отремонтировали семь мостов в составе трассы.

На искусственных сооружениях дорожники обновили асфальтобетон, барьерное ограждение, а также покрасили перила. Кроме того, летом этого года были расширены подъездные пути к пункту пропуска «Джанкой».

Дорога в Крым от Ростовской области вдоль Азовского побережья протяжённостью 359 км проходит по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.