Хуснуллин: завершён ремонт сухопутного маршрута в Крым вдоль Азовского побережья
«Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Ещё 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы», — заявил вице-премьер.
Хуснуллин добавил, что параллельно специалисты ГК «Автодор» отремонтировали семь мостов в составе трассы.
На искусственных сооружениях дорожники обновили асфальтобетон, барьерное ограждение, а также покрасили перила. Кроме того, летом этого года были расширены подъездные пути к пункту пропуска «Джанкой».
Дорога в Крым от Ростовской области вдоль Азовского побережья протяжённостью 359 км проходит по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.