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Внедорожник насмерть сбил женщину в ХМАО

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В Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа внедорожник на большой скорости сбил женщину на пешеходном переходе.
Внедорожник насмерть сбил женщину в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ОМВД по Сургутскому району.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5 1984 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущества пешеходу, в результате чего совершил наезд на него. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1962 года рождения скончался», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая скончалась на месте. Проводится расследование.

Также стало известно, что в Ростовской области за 11 месяцев 2023 года 59,8% ДТП произошло на дорогах местного назначения, причём виновниками в 86% случаев был водитель, нарушавший ПДД, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Увеличение числа аварий с участием пешеходов отмечено в Таганроге, Шахтах, Батайске и Новочеркасске.

Ранее сообщалось, что в Иванове женщина за рулём внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем врезалась в автобус.

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