В Челябинске осудят экс-начальника городской поисково-спасательной службы

Бывшего начальника МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска» Александра Шина осудят по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — приводит сообщение URA.RU.

По данным ведомства, в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года он присваивал себе премии сотрудников.

Ранее следователи СК России арестовали имущество бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачёва на сумму свыше 50 млн рублей.