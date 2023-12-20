RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске осудят экс-начальника городской поисково-спасательной службы

Короткая ссылка
Бывшего начальника МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска» Александра Шина осудят по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
В Челябинске осудят экс-начальника городской поисково-спасательной службы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — приводит сообщение URA.RU.

По данным ведомства, в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года он присваивал себе премии сотрудников.

Ранее следователи СК России арестовали имущество бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачёва на сумму свыше 50 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить