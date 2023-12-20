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В Петербурге пенсионерка перевела 90 тысяч рублей мошенникам

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Полиция задержала подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки в Приморском районе Санкт-Петербурга.
В Петербурге пенсионерка перевела 90 тысяч рублей мошенникам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в полиции.

«В полицию Приморского района обратилась 82-летняя пенсионерка... с заявлением о том, что 13.12.2023 ей позвонила неизвестная, которая сообщила, что её внучка якобы попала в ДТП, и для непривлечения её к уголовной ответственности убедила пожилую женщину передать 90 тыс. рублей курьеру», — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка продала квартиру в Купчине и перевела деньги мошенникам.

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