В Петербурге пенсионерка перевела 90 тысяч рублей мошенникам

Полиция задержала подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в полиции.

«В полицию Приморского района обратилась 82-летняя пенсионерка... с заявлением о том, что 13.12.2023 ей позвонила неизвестная, которая сообщила, что её внучка якобы попала в ДТП, и для непривлечения её к уголовной ответственности убедила пожилую женщину передать 90 тыс. рублей курьеру», — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка продала квартиру в Купчине и перевела деньги мошенникам.