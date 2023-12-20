В Петербурге пенсионерка перевела 90 тысяч рублей мошенникам
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Об этом сообщили в полиции.
«В полицию Приморского района обратилась 82-летняя пенсионерка... с заявлением о том, что 13.12.2023 ей позвонила неизвестная, которая сообщила, что её внучка якобы попала в ДТП, и для непривлечения её к уголовной ответственности убедила пожилую женщину передать 90 тыс. рублей курьеру», — говорится в сообщении.
Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка продала квартиру в Купчине и перевела деньги мошенникам.