Впервые российское судно совершит беспилотный рейс из Петербурга в Калининград

Впервые российское морское судно совершит полностью беспилотный рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, такой путь проделает экопаром «Генерал Черняховский», который уже вышел на линию Усть-Луга — Калининград.

«Это не тестовый запуск. Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально значимые грузы», — сказал на церемонии первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

На мероприятии в формате видеоучастия также присутствовали замминистра транспорта Александр Пошивай и президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Как отмечает ТАСС, «Генерал Черняховский» — это первый в России морской экопаром с автономным управлением.