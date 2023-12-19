Впервые российское судно совершит беспилотный рейс из Петербурга в Калининград
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«Это не тестовый запуск. Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально значимые грузы», — сказал на церемонии первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
На мероприятии в формате видеоучастия также присутствовали замминистра транспорта Александр Пошивай и президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
Как отмечает ТАСС, «Генерал Черняховский» — это первый в России морской экопаром с автономным управлением.