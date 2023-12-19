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Дополнительные мобильные группы создали в Ростовской области для безопасности

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе создали дополнительные мобильные группы в целях обеспечения безопасности.
Дополнительные мобильные группы создали в Ростовской области для безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

Об этом он рассказал ТАСС на международной выставке-форуме «Россия».

«В Ростовской области созданы и обеспечены оборудованием дополнительные мобильные группы, которые прикрывают административно-производственные центры в регионе», — отметил он.

По словам главы региона, в рамках работы групп организовано взаимодействие с командованием 4-й армии ВВС и ПВО и по линии оперативных служб.

В ночь на 17 декабря российские системы ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

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