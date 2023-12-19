Автоэксперт посоветовал не превышать скорость, чтобы не попасть в массовое ДТП
- РИА Новости
Если дорожные условия не позволяют видеть далеко вперёд, необходимо заблаговременно снижать скорость, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
«Вторая проблема — даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы и аварийная сигнализация, они нажимают на тормоз только спустя несколько секунд», — отметил Шатов.
По его словам, водитель тормозит с задержкой до шести секунд, даже когда точно видит, что впереди затор.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.