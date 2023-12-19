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Автоэксперт посоветовал не превышать скорость, чтобы не попасть в массовое ДТП

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Руководитель Казанской высшей школы водительского мастерства Олег Шатов рассказал, что, двигаясь по проезжей части с оптимальной скоростью в период сложных погодных условий, можно заблаговременно распознать массовое ДТП и применить экстренное торможение.
Автоэксперт посоветовал не превышать скорость, чтобы не попасть в массовое ДТП
  • РИА Новости

Если дорожные условия не позволяют видеть далеко вперёд, необходимо заблаговременно снижать скорость, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

«Вторая проблема — даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы и аварийная сигнализация, они нажимают на тормоз только спустя несколько секунд», — отметил Шатов.

По его словам, водитель тормозит с задержкой до шести секунд, даже когда точно видит, что впереди затор.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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