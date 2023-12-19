RT в Telegram
Подпишись

Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России, чтобы спасти детей

Короткая ссылка
Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в Калужской области из опасений, что на родине их детей может изъять полиция.
Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России, чтобы спасти детей
  • РИА Новости

«Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что российская полиция в кратчайшие сроки рассмотрела обращение и вынесла положительное решение о выдаче свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России.

По словам Волк, в дальнейшем семья из ФРГ планирует получить российское гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить