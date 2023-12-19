Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России, чтобы спасти детей

Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в Калужской области из опасений, что на родине их детей может изъять полиция.

«Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что российская полиция в кратчайшие сроки рассмотрела обращение и вынесла положительное решение о выдаче свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России.

По словам Волк, в дальнейшем семья из ФРГ планирует получить российское гражданство.