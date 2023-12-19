МВД России объявило в розыск псковского журналиста Камалягина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск псковского журналиста-иноагента Дениса Камалягина*.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел России.

«Камалягин Денис Николаевич. Разыскивается по статье УК России», — отмечается в базе.

До этого УМВД России по Псковской области заявило о возбуждении уголовного дела за дискредитацию ВС России против Камалягина.

Отмечается, что он находится за пределами России.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 28.12.2020.