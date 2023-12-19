Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до шести
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате утреннего обстрела Петровского района по улице Петровского получили ранения женщины 1962, 1981 и 2005 годов рождения. Также повреждены кровля и остекление больницы №14», — написал он в Telegram-канале.
Ранее во вторник мэр сообщал о трёх пострадавших в районе Шахтёрской площади при ракетном обстреле Киевского района Донецка.
Днём 19 декабря представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили 16 ракет из реактивных систем залпового огня по Киевскому району Донецка.