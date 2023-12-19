По последним данным, число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до шести.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате утреннего обстрела Петровского района по улице Петровского получили ранения женщины 1962, 1981 и 2005 годов рождения. Также повреждены кровля и остекление больницы №14», — написал он в Telegram-канале.

Ранее во вторник мэр сообщал о трёх пострадавших в районе Шахтёрской площади при ракетном обстреле Киевского района Донецка.

Днём 19 декабря представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили 16 ракет из реактивных систем залпового огня по Киевскому району Донецка.