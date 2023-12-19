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В Москве запустили чат-бот по вопросам перепланировок

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Мосжилинспекция запустила чат-бот в Telegram. Москвичи смогут адресовать ему вопросы, связанные с перепланировкой.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С помощью нового сервиса можно узнать, как согласовать будущую перепланировку или узаконить уже существующую, а также избежать распространённых ошибок.

«Кроме того, в его алгоритме содержатся ответы на вопросы, которые чаще всего задают жилищным инспекторам», — сказано в публикации.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.

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