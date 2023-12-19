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Новейшие мобильные лаборатории Роспотребнадзора поступили в новые регионы

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Новейшие мобильные лаборатории Роспотребнадзора на базе шасси поступили в управления ведомства по Херсонской и Запорожской областям, а также в ДНР и ЛНР.
Новейшие мобильные лаборатории Роспотребнадзора поступили в новые регионы
  • Gettyimages.ru
  • © Totojang

Как отмечается в сообщении ведомства, работе в передвижных лабораториях были обучены в общей сложности 15 специалистов. В частности, были отработаны теоретические и практические навыки работы в лабораторных условиях.

В курс обучения входила и практическая работа на современном лабораторном оборудовании — это системы обеззараживания биологического материала, иммуноферментные анализаторы, автоматические станции выделения нуклеиновых кислот, детектирующие амплификаторы планшетного типа.

Специалисты получили комплексные практические навыки по работе с ПЦР и ИФА, которые позволяют организовывать диагностику инфекционных заболеваний, в том числе идентификацию возбудителей особо опасных инфекций.

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