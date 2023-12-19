Путин 19 декабря проведёт награждение Героев России
- globallookpress.com
Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что сегодня глава государства посетит Национальный центр управления обороной, где проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны, а также осмотрит тематическую выставку.
«Также в планах у президента — награждение Героев Российской Федерации», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что на заседании в оборонном ведомстве будут подведены итоги деятельности ВС России в 2023 году и поставлены задачи на будущее.