Президент России Владимир Путин 19 декабря проведёт награждение Героев России.

Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сегодня глава государства посетит Национальный центр управления обороной, где проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны, а также осмотрит тематическую выставку.

«Также в планах у президента — награждение Героев Российской Федерации», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что на заседании в оборонном ведомстве будут подведены итоги деятельности ВС России в 2023 году и поставлены задачи на будущее.