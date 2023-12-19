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Путин 19 декабря проведёт награждение Героев России

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Президент России Владимир Путин 19 декабря проведёт награждение Героев России.
Путин 19 декабря проведёт награждение Героев России
  • globallookpress.com

Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сегодня глава государства посетит Национальный центр управления обороной, где проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны, а также осмотрит тематическую выставку.

«Также в планах у президента — награждение Героев Российской Федерации», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что на заседании в оборонном ведомстве будут подведены итоги деятельности ВС России в 2023 году и поставлены задачи на будущее.

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