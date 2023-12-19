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Бочкарёв: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года

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В прошлом и этом году по программам, разработанным в столице, около 800 человек прошли обучение по специальности «Цифровой инженер», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся «цифровыми академиями» российских ИТ- и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию «Цифровой инженер ПТО», могут работать в электронном виде с исполнительно-технической документацией (ИТД)», — отметил Бочкарёв.

По его словам, программа подготовки кадров была создана в столице ГК «Аметист Групп». В настоящее время она также представлена уже в 14 регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Казани, Дагестане и ряде других.

«Также в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций», — добавил Бочкарёв.

Он уточнил, что в следующем году планируется обучить 2 тыс. цифровых строителей в Москве и регионах, более 50% из них будут работать в столице.

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