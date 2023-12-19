Бочкарёв сказал о возведении конструкций паркинга городского вокзала «Рассказовка»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сказал, что в составе городского вокзала «Рассказовка» строители приступили к возведению основных конструкций крупного паркинга.

«Общая площадь многоуровневого перехватывающего наземно-подземного паркинга на 840 машино-мест составит около 30 тыс. кв. м», — уточнил Бочкарёв.

По его словам, сооружением смогут воспользоваться жители прилегающих районов Новой Москвы, а также Московской области.

Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, сейчас монолитные работы выполняются в подземной части паркинга, начинается устройство конструктива первого наземного этажа.

«Всего бетонные работы выполнены уже более чем на 40%», — добавил он.

Кравцов напомнил, что в составе городского вокзала «Рассказовка» появится ещё один многоуровневый перехватывающий наземный паркинг, рассчитанный на 300 автомобилей.

«Также в рамках технологической части вокзала уже построены временное модульное здание конечной станции наземного городского пассажирского транспорта и отстойно-разворотная площадка, две плоскостные парковки и стоянка такси. Также проект предусматривает реконструкцию примыкающей улично-дорожной сети и благоустройство», — добавил он.

Новый участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до станции «Аэропорт Внуково» был открыт в сентябре.