ЦИК ожидает беспрецедентный уровень попыток дискредитации на выборах президента
- РИА Новости
В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, показанном в эфире телеканала «Россия 1», Памфилова отметила, что уровень дискредитации на президентских выборах будет огромным.
«Чётко прогнозируем, что это уровень интенсивности, напряжённости, изощрённости действий, направленных на дискредитацию выборов, будет беспрецедентным», — заявила Памфилова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не станет брать отпуск на время предвыборной кампании.