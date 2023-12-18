ЦИК ожидает беспрецедентный уровень попыток дискредитации на выборах президента

Уровень изощрённости попыток дискредитации на предстоящих выборах президента России будет беспрецедентным. Такими прогнозами поделилась глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, показанном в эфире телеканала «Россия 1», Памфилова отметила, что уровень дискредитации на президентских выборах будет огромным.

«Чётко прогнозируем, что это уровень интенсивности, напряжённости, изощрённости действий, направленных на дискредитацию выборов, будет беспрецедентным», — заявила Памфилова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не станет брать отпуск на время предвыборной кампании.