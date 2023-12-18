RT в Telegram
Подпишись

Лидер группы «СерьГа» посвятил песню погибшему в Марьинке бойцу Рудакову

Короткая ссылка
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посвятил песню погибшему в Марьинке бойцу Роману Рудакову.
Лидер группы «СерьГа» посвятил песню погибшему в Марьинке бойцу Рудакову
  • РИА Новости

«Таких, как Роман, единицы. Парень в свои 20 лет — настоящий герой», — сказал RT музыкант.

При зачистке Марьинки в ДНР было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате».

Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.

RT поговорил с Владимиром Бартеньевым, директором ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж», где учился на автотехника боец Рудаков. По словам Владимира, Роман был скромным, очень надёжным человеком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить