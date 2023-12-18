Лидер группы «СерьГа» посвятил песню погибшему в Марьинке бойцу Рудакову
- РИА Новости
«Таких, как Роман, единицы. Парень в свои 20 лет — настоящий герой», — сказал RT музыкант.
При зачистке Марьинки в ДНР было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате».
Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.
RT поговорил с Владимиром Бартеньевым, директором ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж», где учился на автотехника боец Рудаков. По словам Владимира, Роман был скромным, очень надёжным человеком.