Путин: производство роботов в России пока не удовлетворяет требования экономики

Уровень роботизации в России пока не удовлетворяет запросы экономики, сферы применения роботов ещё не наработаны. Однако они есть, заявил глава государства Владимир Путин.

Выступая на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал», Путин отметил, что в России на 10 тыс. человек приходится порядка десяти роботов, в то время как в Южной Корее эти цифры в десятки раз больше.

«Поэтому сферы применения, конечно, нужно искать. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счёт, с теми, кто активно работает в этом направлении», — пообещал Путин.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин назвал автоматизацию производства одним из важнейших приоритетов.