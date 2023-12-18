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Путин: производство роботов в России пока не удовлетворяет требования экономики

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Уровень роботизации в России пока не удовлетворяет запросы экономики, сферы применения роботов ещё не наработаны. Однако они есть, заявил глава государства Владимир Путин.

Выступая на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал», Путин отметил, что в России на 10 тыс. человек приходится порядка десяти роботов, в то время как в Южной Корее эти цифры в десятки раз больше.

«Поэтому сферы применения, конечно, нужно искать. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счёт, с теми, кто активно работает в этом направлении», — пообещал Путин.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин назвал автоматизацию производства одним из важнейших приоритетов.

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