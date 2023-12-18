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В СК подтвердили задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области

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Информация о задержании начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко получила подтверждение. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, вместе с ним были задержаны два представителя коммерческой организации.
В СК подтвердили задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области
  • РИА Новости

По данным следствия, Бойко получил от них взятки на общую сумму свыше 25 млн рублей. Взамен он пообещал представителям коммерческой организации покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

«Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что начальника регионального управления МЧС задержали по подозрению в коррупционных преступлениях, сопряжённых с вымогательством.

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