В СК подтвердили задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области

Информация о задержании начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко получила подтверждение. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, вместе с ним были задержаны два представителя коммерческой организации.

По данным следствия, Бойко получил от них взятки на общую сумму свыше 25 млн рублей. Взамен он пообещал представителям коммерческой организации покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

«Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что начальника регионального управления МЧС задержали по подозрению в коррупционных преступлениях, сопряжённых с вымогательством.