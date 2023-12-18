В СК подтвердили задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области
- РИА Новости
По данным следствия, Бойко получил от них взятки на общую сумму свыше 25 млн рублей. Взамен он пообещал представителям коммерческой организации покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.
«Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили, что начальника регионального управления МЧС задержали по подозрению в коррупционных преступлениях, сопряжённых с вымогательством.