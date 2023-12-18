Путин: за три года в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками первого всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
RT ведёт прямую трансляцию.
«По программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трёх лет мы должны подготовить минимум миллион таких специалистов», — заявил Путин.
Ранее Путин заявил о необходимости существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта.