Путин: за три года в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов

В течение трёх лет в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками первого всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

RT ведёт прямую трансляцию.

«По программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трёх лет мы должны подготовить минимум миллион таких специалистов», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил о необходимости существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта.