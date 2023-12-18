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Четыре дома по реновации построят в СЗАО Москвы

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Четыре корпуса на 389 квартир возведут в рамках программы реновации на Парковой улице в московском районе Митино в 2024 году.
Четыре дома по реновации построят в СЗАО Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в настоящее время выполняются работы нулевого цикла.

В будущем на фасадах новых домов появятся металлические корзины под кондиционеры. Входные группы украсят витражами, а придомовую территорию благоустроят.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова вице-губернатора Евгения Хромушина сообщало, что в Московской области направят около 27 млрд рублей на модернизацию системы теплоснабжения.

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