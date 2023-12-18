Четыре дома по реновации построят в СЗАО Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в настоящее время выполняются работы нулевого цикла.
В будущем на фасадах новых домов появятся металлические корзины под кондиционеры. Входные группы украсят витражами, а придомовую территорию благоустроят.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова вице-губернатора Евгения Хромушина сообщало, что в Московской области направят около 27 млрд рублей на модернизацию системы теплоснабжения.