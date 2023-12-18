Ультратрейл-марафон в Переславле-Залесском собрал 2000 участников
- Gettyimages.ru
На старты вышли 2000 спортсменов.
Открыли соревнования участники ультратрейла. Они доджны были пробежать около 166 км.
Забег на 90 км состоялся во второй соревновательный день. Также прошли забеги на 10, 20 и 40 км.
Кроме того, была организована зимняя корпоративная эстафета.
Участники всех дистанций могли увидеть во время забега более 300 памятников архитектуры.
Дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишёры на дистанциях 50 и 100 миль получили официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.