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Ультратрейл-марафон в Переславле-Залесском собрал 2000 участников

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В Переславле-Залесском состоялся ежегодный ультратрейл-марафон Mad Fox Ultra Infinity — 2023. Программа включала дистанции от 14 до 166 км. Также были предусмотрены детские забеги на один и три километра.
Ультратрейл-марафон в Переславле-Залесском собрал 2000 участников
  • Gettyimages.ru

На старты вышли 2000 спортсменов.

Открыли соревнования участники ультратрейла. Они доджны были пробежать около 166 км.

Забег на 90 км состоялся во второй соревновательный день. Также прошли забеги на 10, 20 и 40 км.

Кроме того, была организована зимняя корпоративная эстафета.

Участники всех дистанций могли увидеть во время забега более 300 памятников архитектуры.

Дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишёры на дистанциях 50 и 100 миль получили официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.

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