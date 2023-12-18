Ультратрейл-марафон в Переславле-Залесском собрал 2000 участников

В Переславле-Залесском состоялся ежегодный ультратрейл-марафон Mad Fox Ultra Infinity — 2023. Программа включала дистанции от 14 до 166 км. Также были предусмотрены детские забеги на один и три километра.

На старты вышли 2000 спортсменов.

Открыли соревнования участники ультратрейла. Они доджны были пробежать около 166 км.

Забег на 90 км состоялся во второй соревновательный день. Также прошли забеги на 10, 20 и 40 км.

Кроме того, была организована зимняя корпоративная эстафета.

Участники всех дистанций могли увидеть во время забега более 300 памятников архитектуры.

Дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишёры на дистанциях 50 и 100 миль получили официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.