В Хорошёвском районе построят научно-деловой центр
- РИА Новости
«На земельном участке площадью 1,72 га предлагается разместить научно-деловой центр площадью почти 51,2 тыс. кв. м. В здании планируется выделить помещения для научно-производственной деятельности, исследований, культурного назначения, а также кафе», — сообщила Княжевская.
На данный момент на данной территории находится старое административное здание. Новый объект будет расположен по адресу: улица 3-я Магистральная, владение 12.
Как подчеркнула Княжевская, строительство новых объектов деловой и научной активности за пределами центральных районов Москвы позволяет обеспечить равномерное развитие города, а также сформировать дополнительные точки притяжения и экономического роста.