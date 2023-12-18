В Хорошёвском районе построят научно-деловой центр

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что научно-деловой центр планируют построить в Хорошёвском районе столицы. Его площадь превысит 51 тыс. кв. м.

«На земельном участке площадью 1,72 га предлагается разместить научно-деловой центр площадью почти 51,2 тыс. кв. м. В здании планируется выделить помещения для научно-производственной деятельности, исследований, культурного назначения, а также кафе», — сообщила Княжевская.

На данный момент на данной территории находится старое административное здание. Новый объект будет расположен по адресу: улица 3-я Магистральная, владение 12.

Как подчеркнула Княжевская, строительство новых объектов деловой и научной активности за пределами центральных районов Москвы позволяет обеспечить равномерное развитие города, а также сформировать дополнительные точки притяжения и экономического роста.