Москвичи могут получить полезные рекомендации на столичном портале потребителя

Библиотека Портала потребителя Москвы насчитывает более 230 полезных для жителей публикаций. Из них можно узнать, как вернуть деньги за купленные билеты или возместить ущерб при получении травмы.

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города и на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.

Другие материалы на портале рассказывают, как возобновить абонемент в фитнес-центр, потребовать устранения проблемы от владельцев клубов при их наличии и др.

Портал был создан правительством Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.