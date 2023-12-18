Москвичи могут получить полезные рекомендации на столичном портале потребителя
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Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города и на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.
Другие материалы на портале рассказывают, как возобновить абонемент в фитнес-центр, потребовать устранения проблемы от владельцев клубов при их наличии и др.
Портал был создан правительством Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.