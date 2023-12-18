В Краснодаре мужчина открыл стрельбу на стройке и убил рабочего
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.
Отмечается, что мужчина поругался со строителями, уехал, а затем вернулся с ружьём и открыл огонь по вагончику, в котором находились рабочие.
«Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега — госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, нападавший открыл огонь из-за неправильно и не в том месте вырытой строителями траншеи.
Возбуждено уголовное дело.