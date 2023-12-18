В Кузьминках построят ТЦ с гастропространством

В I квартале 2024 года в Москве планируют завершить строительство торгового центра в районе Кузьминки, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Завершается строительство торгового центра в районе Кузьминки, его готовность оценивается в 94%. Открытие комплекса площадью 70 тыс. кв. м запланировано на I квартал следующего года», — сказал Бочкарёв.

Территорию у объекта благоустроят. В частности, у здания высадят деревья и кустарники. Летом планируется обустроить цветники. Также будет установлено 17 лавочек и девять велопарковок. Общая территория благоустройства составит около 10 тыс. кв. м.

Само здание состоит из трёх этажей. Там предусмотрено 170 помещений, где откроют супермаркет, магазины товаров для дома, одежды, детские магазины и центры развлечений. Кроме того, предусмотрено гастрономическое пространство.

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила важность строительства объектов деловой активности за пределами центральной части столицы.

«Создание новых точек роста в уже сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей. В шаговой доступности от жилья появляются рабочие места, точки оказания услуг и сервисы, которые нужны людям регулярно», — пояснила она.

По её словам, градостроительная политика Москвы направлена на стимулирование инвесторов к созданию таких объектов.