RT в Telegram
Подпишись

По району Нагатино-Садовники выпустят путеводитель

Короткая ссылка
При сотрудничестве Музея Москвы и девелоперской компании выпустят печатный гид-путеводитель по району Нагатино-Садовники, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По району Нагатино-Садовники выпустят путеводитель
  • Gettyimages.ru

«В издание войдут авторские тексты исследователей, специализирующихся на истории района. Также в нём будут отмечены достопримечательности и интересные места. Это станет продолжением проекта музея «Москва без окраин», задача которого — исследовать и популяризировать отдельные районы столицы», — сообщил Бочкарёв.

Путеводитель расскажет об историческом прошлом района, а также о его памятниках и объектах культурного наследия, парках и зонах отдыха.

Издание будет включать эксклюзивные статьи современных специалистов, которые рассмотрят район с разных точек зрения, например с этнографической и культурной.

«Выпуск путеводителя позволит изменить восприятие москвичами района Нагатино-Садовники как промышленного квартала, расположенного далеко от центра, а также сформировать восприятие локации как одного из исторических районов города», — сказал управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что такой подход к реализации проектов отвечает принципам полицентризма, заложенным в градостроительную политику города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить