По району Нагатино-Садовники выпустят путеводитель

При сотрудничестве Музея Москвы и девелоперской компании выпустят печатный гид-путеводитель по району Нагатино-Садовники, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В издание войдут авторские тексты исследователей, специализирующихся на истории района. Также в нём будут отмечены достопримечательности и интересные места. Это станет продолжением проекта музея «Москва без окраин», задача которого — исследовать и популяризировать отдельные районы столицы», — сообщил Бочкарёв.

Путеводитель расскажет об историческом прошлом района, а также о его памятниках и объектах культурного наследия, парках и зонах отдыха.

Издание будет включать эксклюзивные статьи современных специалистов, которые рассмотрят район с разных точек зрения, например с этнографической и культурной.

«Выпуск путеводителя позволит изменить восприятие москвичами района Нагатино-Садовники как промышленного квартала, расположенного далеко от центра, а также сформировать восприятие локации как одного из исторических районов города», — сказал управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что такой подход к реализации проектов отвечает принципам полицентризма, заложенным в градостроительную политику города.