Москва заключила договор о редевелопменте бывшей промзоны «Выхино»
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Инвестор — «Группа Аквилон» — планирует возвести более 160 тыс. кв. м недвижимости.
«Инвестиции в проект могут превысить 15 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит не менее 247 млн рублей», — добавил вице-мэр.
По его словам, после реализации проекта там появится около 700 новых рабочих мест.
Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала о выделении в столице земельных участков под строительство объектов за счёт средств Адресной инвестиционной программы (АИП).