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Москва заключила договор о редевелопменте бывшей промзоны «Выхино»

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.
Москва заключила договор о редевелопменте бывшей промзоны «Выхино»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Инвестор — «Группа Аквилон» — планирует возвести более 160 тыс. кв. м недвижимости.

«Инвестиции в проект могут превысить 15 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит не менее 247 млн рублей», — добавил вице-мэр.

По его словам, после реализации проекта там появится около 700 новых рабочих мест.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала о выделении в столице земельных участков под строительство объектов за счёт средств Адресной инвестиционной программы (АИП).

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