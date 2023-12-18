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Новые или модернизированные светофоры разместили на 194 участках Москвы

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В Москве на 194 участках разместили новые или модернизировали имеющиеся светофоры в течение 11 месяцев текущего года.
Новые или модернизированные светофоры разместили на 194 участках Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и на портал мэра и правительства города.

«Установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением — один из эффективных способов снизить количество дорожно-транспортных происшествий», — прокомментировал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, до конца 2023 года планируют установить и обновить светофоры ещё на более 100 участках.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

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